«مينا للاستثمار العقارى» تفصح عن شراء «لمار القابضة» حصة أسهم بقيمة 10.4 مليون جنيه

أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى عن قيام شركة لمار القابضة بشراء 13.6 مليون سهم إلى حصتها بالشركة بقيمة إجمالية قدرها 10.4 مليون جنيه تقريبا.

وقالت مينا للاستثمار العقارى، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إن نسبة مساهمة لمار القابضة ارتفعت بعد تلك العملية من 10.87% إلى 16.49% تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.77 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة وثيقة الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط لمار القابضة بأى مجموعات مرتبطة بالشركة (أفراد أو كيانات).

ويبلغ رأسمال المصدر لمينا للاستثمار العقارى حاليا 241.9 مليون جينه موزعا على 241.9 مليون سهم بقيمة إسمية جنيه للسهم.

مينا للاستثمار العقارى : موارد المتحدة القابضة الطرف البائع فى الصفقة

وأظهر إفصاح مواز مرسل للبورصة الثلاثاء، أن الطرف البائع فى تلك الصفقة هى شركة موارد المتحدة القابضة – تحت التصفية -التى باعت كامل حصتها فى الشركة.

وجرى تنفيذ صفقة البيع بواسطة شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أيضا، ولم يظهر الإفصاح ارتباط شركة موارد المتحدة بأى أطراف مساهمة أخرى فى الشركة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تكبدها خسائر بقيمة 3.2 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بخسائر بلغت 3.28 مليون جنيه خلال الفترة المقارن من 2021.

وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 14.8% خلال العام الماضى لتسجل 20 مليون جنيه مقارنة بخسائر بلغت 23.3 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2021.