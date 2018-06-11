مينا للاستثمار السياحى: تقييم عرض شراء مينا للمنتجعات لم ينتهِ

رجب عزالدينقالت شركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى إن الشركة الاستشارية لم تنتهِ من أعمال تقييم العرض المقدم لشراء شركة مينا للمنتجعات السياحية.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشرته جريدة المال أمس الأحد تحت عنوان "كومباس كابيتال تتفاوض لشراء نادى مينا جاردن سيتى".



رجب عزالدين

قالت شركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى إن الشركة الاستشارية لم تنتهِ من أعمال تقييم العرض المقدم لشراء شركة مينا للمنتجعات السياحية.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشرته جريدة المال أمس الأحد تحت عنوان “كومباس كابيتال تتفاوض لشراء نادى مينا جاردن سيتى”.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 21 مارس الماضى على الاستعانة باحدة الشركات الاستشارية المتخصصة لتقييم جدوى العرض المقدم لشراء شركة مينا للمنتجعات السياحية والذىيبلف 225 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن الشركة الاستشارية لم تنتهِ من أعمال التقييم مشيرة إلى أنها ستفصح عن أى قرارات بخصوص هذا العرض فور الانتهاء من التقييم.