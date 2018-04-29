مينا فارم للأدوية تعلن توزيعًا نقديًا بقيمة 1.25 جنيه للسهم

رجب عزالدينأعلنت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، عن توزيع نقدى بقيمة 1.25 جنيه للسهم الواحد، يبدأ صرفه اعتبارًا من 24 مايو المقبل.وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة الإثنين -الموافق 21 مايو المقبل-.وارتف

رجب عزالدين

أعلنت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، عن توزيع نقدى بقيمة 1.25 جنيه للسهم الواحد، يبدأ صرفه اعتبارًا من 24 مايو المقبل.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة الإثنين -الموافق 21 مايو المقبل-.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 299% تقريبًا خلال 2017، لتسجل 189.07 مليون جنيه، مقابل صافى أرباح بلغت 47.3 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 122.9 مليون جنيه، موزعًا على 12.2 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.