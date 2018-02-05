مينا فارم للأدوية: إنشاء مصنع بخبرة ألمانية خلال 7 سنوات

رجب عزالدين:قالت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية إنها تتوقع زيادة مبيعاتها المجمعة إلى 1.7 مليار جنيه خلال 2010.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان" مينا فارم تستهدف زيادة الإيرادات لـ 1.7 مليار جنيه، وبرامج الإصلاح دعمت السهم".وأضافت الشركة أنه

رجب عزالدين:

قالت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية إنها تتوقع زيادة مبيعاتها المجمعة إلى 1.7 مليار جنيه خلال 2010.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان” مينا فارم تستهدف زيادة الإيرادات لـ 1.7 مليار جنيه، وبرامج الإصلاح دعمت السهم”.

وأضافت الشركة أنها تتوقع تضاعف تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع سعر العملات الأجنبية بما يؤثر على ربحية الشركة.

وتابعت الشركة “نتوقع الانتهاء من إنشاء مصنع للإنتاج الحيوى بخبرة ألمانية بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه خلال فترة تمتد من 5 إلى 7 سنوات فى كل من مصنعى مصر وألمانيا”.

واستحوذت مينا فارم فى 2010 على شركة بروبيوجين الألمانية وهى إحدى الشركات الرائدة فى مجال التكنولوجيا الحيوية.

وتتوقع الشركة أن التوسعات الجارية فى المصنعين المصرى والألمانى سترفع من قدرتها الإنتاجية فى السوق المصرية وكذكل قدرتها على استهداف أسواق جديدة للتصدير فضلا عن زيادة قدرتها التوسعية فى صناعة الأدوية عن طريق الهندسة الوراثية.