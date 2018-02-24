مينا فارم تخاطب المساهمين الرئيسيين لاستيفاء قواعد القيد بالبورصة

أسماء السيد تبحث شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال الفترة الراهنة سبل التوافق مع قواعد القيد، بسبب عدم استيفاء شرط عدد المساهمين. كشف ألبير سامى، مدير علاقات المستثمرين بمينا فارم، عن تفاوض الشركة خلال الفترة الراهنة مع عدد من المساهمين الرئيسيين لتوفيق الأوضاع، واستيفاء شروط القيد،

أسماء السيد

تبحث شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال الفترة الراهنة سبل التوافق مع قواعد القيد، بسبب عدم استيفاء شرط عدد المساهمين.

كشف ألبير سامى، مدير علاقات المستثمرين بمينا فارم، عن تفاوض الشركة خلال الفترة الراهنة مع عدد من المساهمين الرئيسيين لتوفيق الأوضاع، واستيفاء شروط القيد، موضحًا أن المفاوضات لا تزال فى المراحل اﻷولية، رافضًا تحديد العدد ونسب المساهمات.

أعلنت إدارة البورصة فى 14 فبراير الحالى، عن أن شركة مينا فارم غير متوافقة مع شروط القيد فى البورصة، من عدد المساهمين، ودعتها لتوفيق الأوضاع وموافاة البورصة، بخطة زمنية للانتهاء من الخطوة، ولا تتخطى 6 أشهر.

تنص قواعد القيد بالسوق الرئيسية للبورصة، على ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن %10، ولا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الطرح عن 300 مساهم، أو لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %5 من إجمالى أسهم الشركة المقيدة.

تعمل «مينا فارم» فى مجال فى مجال صناعة اﻷدوية والمستلزمات الطبية والبيطرية، ومستحضرات التجميل، واﻷسنان، وتوزيع المنتجات محليًا وخارجيًا، وينقسم هيكل ملكيتها بين شركة تريكويرا بى فى %27.8 وبنسبة %10.38 لنهال سعد البرديسى، و%8.78 لمارى عزيز، والباقى أسهم حرة التداول.

يشار إلى أن البورصة خاطبت شركة السويس للأكياس، للتوافق مع قواعد القيد فى البورصة من جانب عدد المساهمين، إلا أن طارق حسن، مدير علاقات المستثمرين فى »السويس للأكياس» قال، إن عدد المساهمين 305 مساهمين، خلال آخر مراجعة بالشركة يناير الماضى، ما ينقذ شركته من مأزق عدم توافقها مع شرط القيد.

أضاف فى تصريح لـ«المال»، أن إدارة البورصة لم تخاطب شركته رسميًا بشأن عدم توافقها مع شروط القيد من عدمه، موضحاً أن المراجعة الأخيرة التى أجرتها شركته بشأن عدد المساهمين أوضحت استيفاء ذلك الشرط.

تواصلت «المال» مع مصدر بالبورصة، الذى أكد حديث مسئول الشركة، موضحًا أن تلك المراجعة التى أجرتها البورصة نهاية العام الماضى، وكان عدد المساهمين يصل إلى 287 مساهمًا فقط.

تعمل شركة «السويس للأكياس» فى مجال إنتاج اﻷكياس المستخدمة فى تعبئة اﻷسمنت، والجبس، والمواد الغذائية، واﻷلبان، والعصائر، والكيماويات، والمنتجات الورقية اﻵخرى، وينقسم هيكل ملكيتها بين %53.32 لشركة السويس للأسمنت، و%29.89 لشركة ديبيكو ليمتد السويسرية، وأسمنت بورتلاند طُرة %0.90 .

كانت شركة «السويس للأسمنت» و«أسمنت بورتلاند طُرة» وقعتا اتفاقاً مع شركة «موندى لصناعة اﻷكياس» لبيع حصتهم فى «السويس للأكياس» بصفقة قيمتها 164.5 مليون جنيه عبر 6.3 مليون سهم ويبلغ رأسمال اﻷخيرة 21.8 مليون جنيه، موزعًا 10.9 مليون سهم.