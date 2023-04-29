«مينا فارم» تحقق 1.3 مليار جنيه مبيعات خلال 2022  

سجلت

«مينا فارم» للأدوية مبيعات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 930 مليون جنيه خلال عام 2021، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

كما وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

أوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن العمومية وافقت على صرف كوبون نقدي للمساهمين بواقع 2.8 جنيه للسهم عن العام الماضي يصرف دفعة واحدة.

سبق وكشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 33%، خلال العام الماضي، على أساس سنوي.

وأوضحت أنها حققت أرباحا بلغت 630.89 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 474.86 مليون في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

واقترح مجلس إدارة الشركة، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام الماضي. وأوضحت الشركة أن المقترح تضمن توزيع 32.98 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح 2022.