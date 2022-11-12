«مينا فارم» تحقق مبيعات بقيمة 930 مليون جنيه خلال 2021

حققت شركة «مينا فارم» مبيعات بقيمة 930 مليون جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021.

وأعلنت الشركة تأسيس شركة لتجارة وتوزيع الأدوية برأسمال مصدَّر قدره مليون جنيه نهاية عام 2019.

وسجلت “مينا فارم” صافي ربح بلغ 135.68 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 121.9 مليون خلال الفترة نفسها من 2021.

وارتفع صافي مبيعات الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 799.25 مليون جنيه، مقابل 772.69 مليون للفترة المقابلة من العام الماضي.

وأعلنت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، والتي تستحوذ على 96.79 % من شركة بروبيوجين ألمانيا، عن موافقة مجلس الإدارة على السير في إجراءات تأسيس شركة جديدة تكون تابعة لبروبيوجين ألمانيا، وأن يكون مقر الشركة في ألمانيا.

وقالت إنَّه من المتوقع أن تبلغ حصة مينا فارم 49 % وحصة بروبيوجين ألمانيا 51% بمشاركة مقترحة من الجانبين، على أن يكون رأسمال الشركة الجديدة 10 ملايين يورو، موزعة 4.9 مليون يورو (93.1 مليون جنيه) لشركة مينا فارم، شريطة موافقة مجلس إدارة شركة بروبيوجين ألمانيا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذه الشركة تحمل اسم مينا فارم للتجارة والتوزيع، وتم تأسيسها مع آخرين بنسبة مساهمة 95% لها من رأسمالها.

واستحوذت «مينا فارما للأدوية» فى أغسطس 2018، على 15.75% من أسهم شركة مينا فارم بروبيجين، بقيمة إجمالية 95.5 مليون جنيه.

وأكد ألبير سامي، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، أنَّ أرصدة الودائع البنكية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 400 مليون جنيه، والتي تشمل ودائع بالدولار واليورو والجنيه.

وأوضح أنَّ إجمالي الأرصدة النقدية لدي البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 1.382 مليار جنيه، مقابل 981.94 مليون بنهاية ديسمبر 2021.

وأضاف أنَّ الأرصدة النقدية البنكية لدي الشركة بعملة اليورو ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 275.52 مليون جنيه لتسجل 1.017 مليار جنيه، مقابل 741.91 مليون في ديسمبر 2021.