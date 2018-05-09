«مينا فارم» تبدأ توريد عقار جلوكوفاج للسكر بزيادة 66.7%

أحمد صبرىخاطبت شركة مينا فارم للأدوية شركات التوزيع ببدء العمل بالتسعيرة الجديدة لعقار جلوكوفاج اكس ار بعد موافقة وزارة الصحة للشركة على الزيادة، على أن تبيع الصيدليات بتلك الأسعار مع أول فاتورة من اليوم.وأضاف الخطاب الذى حصلت المال على نسخة منه أن سعر البيع للجمهور سيرتفع من 38 جنيها إلى 60 جني

أحمد صبرى

خاطبت شركة مينا فارم للأدوية شركات التوزيع ببدء العمل بالتسعيرة الجديدة لعقار جلوكوفاج اكس ار بعد موافقة وزارة الصحة للشركة على الزيادة، على أن تبيع الصيدليات بتلك الأسعار مع أول فاتورة من اليوم.

وأضاف الخطاب الذى حصلت المال على نسخة منه أن سعر البيع للجمهور سيرتفع من 38 جنيها إلى 60 جنيها بعد الزيادة بارتفاع 66.7% للعبوة الواحدة، وهى زيادة خاصة بهذا الصنف فقط، ولا تخضع للزيادة التى أقرتها الوزارة العام الماضي.

وتستورد الشركة العقار من الخارج وهو من العقارات الشهيرة لعلاج مرضى السكر من النوع الثاني، وأكدت الشركة أن نسبة الخصم للصيدلي سترتفع إلى 12% بعد الزيادة حيث كانت 10%.