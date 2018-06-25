مينا فارم تؤجل عمومية النظر فى الاستحواذ على فارم بروبيجين

رجب عز الدينأعلنت شركة مينا فارم للأدوية تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية، إلى 29 يوليو المقبل، بدلًا من 15 يوليو.وقالت الشركة، فى وقت لاحق، إنها بصدد شراء أسهم تصل إلى 4871 سهمًا تمثل 15.76% من أسهم شركة مينا فارم بروبيجين المملوكة لشركة ترايكويرا بى فى.وأضافت، فى بيان، للبو

رجب عز الدين





أعلنت شركة مينا فارم للأدوية تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية، إلى 29 يوليو المقبل، بدلًا من 15 يوليو.

وقالت الشركة، فى وقت لاحق، إنها بصدد شراء أسهم تصل إلى 4871 سهمًا تمثل 15.76% من أسهم شركة مينا فارم بروبيجين المملوكة لشركة ترايكويرا بى فى.

وأضافت، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمتها فى الشركة المستهدفة سترتفع إلى 75% من رأسمالها، مشيرة إلى أن تنفيذ عملية الاستحواذ يتوقف على موافقة الجمعية العامة لها، والتى كان مقررًا انعقادها فى 15 يوليو المقبل.

وقالت “مينا فارم” إنها كلفت مستشارًا ماليًّا مستقلًّا لإعداد تقرير قيمة عادلة للسهم نظرًا لكون البائع من المجموعات المرتبطة بالشركة.

وانتهى التقرير الذى أعدّته شركة فينكورب للاستشارات المالية، إلى تقييم السهم بقيمة 19611 جنيهًا، علمًا بأن القيمة الاسمية للسهم هى 1000 جنيه مصرى، وفقًا للبيان.