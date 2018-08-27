مينا فارما للأدوية تسجل مبيعات نصفية بقيمة 980 مليون جنيه

رجب عزالدينأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاع صافى مبيعاتها خلال النصف الأول من 2018 بقيمة 173.9 مليون جنيه مقارنة بالنصف المقارن من العام السابق.وارتفع صافى مبيعات الشركة فى 980.6 مليون جنيه خلال النصف المنتهى 30 يونيو 2018 مقارنة بنحو 806.6 مليون

رجب عزالدين



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاع صافى مبيعاتها خلال النصف الأول من 2018 بقيمة 173.9 مليون جنيه مقارنة بالنصف المقارن من العام السابق.



وارتفع صافى مبيعات الشركة فى 980.6 مليون جنيه خلال النصف المنتهى 30 يونيو 2018 مقارنة بنحو 806.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2017 بزيادة نسبتها 21.57% تقدر قيمتها بنحو 173.97 مليون جنيه.



وارتفع صافى الربح المجمع خلال الفترة المشار إليها إلى 104.5 مليون جنيه مقابل صافى ربح قدره 100 مليون جنيه خلال النصف المقارن من 2017 بزيادة قدره 4.3 مليون جنيه





