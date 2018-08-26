مينا فارما للأدوية تستحوذ 15.75% من بروبيجين

مصطفى طلعت:شهدت شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، تنفيذ صفقة استحواذ شركة مينا فارما للأدوية والصناعات الكيماوية على 15.75 % من أسهم شركة مينا فارما بروبيجين.وكشفت شاشات التداول تنفيذ صفقة على شركة بروبيجين بقيمة 95.5 مليون جنيه على 4.8 آلف سهم، علما بأن شركة إتش سى للاستثمار والأوراق ا



مصطفى طلعت:

شهدت شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، تنفيذ صفقة استحواذ شركة مينا فارما للأدوية والصناعات الكيماوية على 15.75 % من أسهم شركة مينا فارما بروبيجين.

وكشفت شاشات التداول تنفيذ صفقة على شركة بروبيجين بقيمة 95.5 مليون جنيه على 4.8 آلف سهم، علما بأن شركة إتش سى للاستثمار والأوراق المالية، تولت مهمة المستشار المالى – للمشترى.

وبموجب الصفقة ترفع الأولى حصتها فى “مينا بروبيجين” إلى 75.01 % عبر شراء 4871 سهماً من شركة ترايكويرا بى فى “triquera B.V”، التى تستحوذ أيضاً على نحو 27.8 %من أسهم مينا فارما.

ووافق مجلس إدارة مينا فارما، في وقت سابق، على تعيين شركة فينكورب للاستشارات المالية، مستشاراً مالياً لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم مينا فارم بروبيجين، التى تعمل بمجال إنتاج الأدوية المصنوعة من مواد حيوية، وليست كيماوية.

وحددت “فينكورب” 19611 جنيه قيمة عادلة للسهم، علماً بأن القيمة الاسمية تبلغ 1000 جنيه، وبالتالى تصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 95.5 مليون جنيه.

