مينا فارما للأدوية ترفع حصتها فى «بروبيجين» إلى 75%

رجب عزالدينأعلنت شركة مينا فارما للأدوية عن إبرام عقد شراء 4871 سهما، تمثل 15.76% من أسهم شركة مينا فارم بروبيجين المملوكة لشركة ترايكويرا بى فى بقيمة إجمالية 95.5 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن المستشار المالى المستقل انتهى إلى تقييم القيمة الاسمية لسهم الشركة

رجب عزالدين

أعلنت شركة مينا فارما للأدوية عن إبرام عقد شراء 4871 سهما، تمثل 15.76% من أسهم شركة مينا فارم بروبيجين المملوكة لشركة ترايكويرا بى فى بقيمة إجمالية 95.5 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن المستشار المالى المستقل انتهى إلى تقييم القيمة الاسمية لسهم الشركة بقيمة 1000 جنيه والقيمة العادلة بنحو 19611 جنيها للسهم.

وارتفعت حصة مينا فارما بعد الصفقة إلى 75.01% فى شركة مينا فارما بروبيوجين بدلا من 59.25% قبل العملية.

وكلفت الشركة فى وقت سابق شركة فينكورب للاستشارات المالية لإعداد تقرير قيمة عادلة للسهم؛ نظرًا لكون البائع من المجموعات المرتبطة بالشركة.