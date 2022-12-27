«مينا فارما» للأدوية تحقق 585 مليون جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «مينا فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 585 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

وصلت مبيعات الشركة إلى 930 مليون جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021

وسجلت “مينا فارما” صافي ربح بلغ 135.68 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 121.9 مليون خلال الفترة نفسها من 2021.

وأعلنت شركة مينا فارما للأدوية والصناعات الكيماوية، والتي تستحوذ على 96.79 % من شركة بروبيوجين ألمانيا، عن موافقة مجلس الإدارة على السير في إجراءات تأسيس شركة جديدة تكون تابعة لبروبيوجين ألمانيا، وأن يكون مقر الشركة في ألمانيا.

وقالت إنَّه من المتوقع أن تبلغ حصة مينا فارم 49 % وحصة بروبيوجين ألمانيا 51% بمشاركة مقترحة من الجانبين، على أن يكون رأسمال الشركة الجديدة 10 ملايين يورو، موزعة 4.9 مليون يورو (93.1 مليون جنيه) لشركة مينا فارم، شريطة موافقة مجلس إدارة شركة بروبيوجين ألمانيا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذه الشركة تحمل اسم مينا فارم للتجارة والتوزيع، وتم تأسيسها مع آخرين بنسبة مساهمة 95% لها من رأسمالها.

كشف ألبير سامي، مدير علاقات المستثمرين في مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أن أرصدة الودائع البنكية خلال الربع الأول من العام ارتفعت بأكثر من 400 مليون جنيه، والتي تشمل ودائع بالدولار واليورو والجنيه المصري.