مينا عطا : انتظروا أغنياتي الجديدة في لبنان.. وأفضل السنجيل

كشف المطرب مينا عطا أنه ينتظر عرض أغنياته الجديدة التي قام بتصويرها في لبنان، مؤخرا للجمهور، حيث يتمنى أن تحقق نجاحا كبيرا وتكون إضافة قوية له بالساحة الغنائية.

وأشار إلى أنه قام بتصوير أغنيتين مختلفتين هما: ” قشطة وعسل و”ياما اتعلمت” في أكثر من مكان بلبنان مع المخرج سامي بساط.

وتابع أنهما سيطرحانهما خلال الأيام القادمة بطريقة الفيديو كليب، وتتميز كل واحدة فيهما بموضوع مختلف دراميا واجتماعيا .

ونوه مينا بأنه يفضل تقديم أغنيات سنجيل مختلفة كل فترة وليس ألبوما غنائيا كاملا للجمهور، حيث تحظى الأغنية المنفردة بنسب استماع كبيرة مقارنة بأي البوم غنائي حاليا.