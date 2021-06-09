ثقافة وفنون

مينا عطا : انتظروا أغنياتي الجديدة في لبنان.. وأفضل السنجيل

يفضل تقديم أغنيات سنجيل مختلفة كل فترة وليس ألبوما غنائيا
أحمد حمدي 3:03 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 3:03 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف المطرب مينا عطا أنه ينتظر عرض أغنياته الجديدة التي قام بتصويرها في لبنان، مؤخرا للجمهور، حيث يتمنى أن تحقق نجاحا كبيرا وتكون إضافة قوية له بالساحة الغنائية.

وأشار إلى أنه قام بتصوير أغنيتين مختلفتين هما: ” قشطة وعسل و”ياما اتعلمت” في أكثر من مكان بلبنان مع المخرج سامي بساط.

اقرأ أيضا  موسيقيون : راجح داوود جرىء وكان يستحق الفوز بجائزة الدولة التقديرية منذ سنوات

وتابع أنهما سيطرحانهما خلال الأيام القادمة بطريقة الفيديو كليب، وتتميز كل واحدة فيهما بموضوع مختلف دراميا واجتماعيا .

ونوه مينا بأنه يفضل تقديم أغنيات سنجيل مختلفة كل فترة وليس ألبوما غنائيا كاملا للجمهور، حيث تحظى الأغنية المنفردة بنسب استماع كبيرة مقارنة بأي البوم غنائي حاليا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

نهال عنبر : مشغولة بافتتاح مشروعي الخاص وأقدم شخصية من العشوائيات في «الحلم»

أحمد حمدي 3:02 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

جلسة عمل تجمع كارول سماحة وبتول عرفة بشأن كليب جديد

أحمد حمدي 1:31 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

بسبب صورتها مع رئيس برشلونة.. رانيا يوسف تتصدر التريند من جديد وتُقابل بموجة انتقادات

أحمد حمدي 11:15 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21

«زحمة الأيام» تتخطى 2 مليون مشاهدة وتعيد نجوم التسعينات بقوة

أحمد حمدي 2:06 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21

اختيار الفنان أحمد حلمي سفير اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‎

المال - خاص 10:29 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

المتحف القومي للحضارة يستضيف احتفالية توزيع جوائز مسابقة الاتحاد الأوروبي

محمود محسن 8:08 م, الأثنين, 7 يونيو 21