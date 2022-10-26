مينا زكريا: «فارما أوفرسيز» توفر المكمل الغذائي «سنترم» في مصر

قال الدكتور مينا زكريا، مدير التسويق في «فارما أوفرسيز» إنَّ شركته نجحت في توفير المكمل الغذائي «سنترم» في السوق المصرية.

وأوضح أن شركة «فارما أوفرسيز» تسعى دائمًا لتلبية جميع احتياجات المريض المصرى، وتوفير كل ما هو جديد للسادة الصيادلة، إذ تبدأ الشركة بتوفير سنترم مع اللوتين وسنترم سيلفر، العبوات التي تحتوى 30 قرص و 100 قرص.

وأضاف «زكريا» في تصريحات خاصة لـ «المال» سعى الشركة في الوقت الحالي لتوفير باقي منتجات «سنترم» في القريب العاجل، مشيرًا إلى أنَّ المنتج ليس مجرد مكمل غذائي عادي بل يمثل تركيبة متوازنة ومعتدلة من العديد من الفيتامينات والمعادن.

ولفت «زكريا» إلى أن الشركة لها باع طويل عالميًا في إنتاج الفيتامينات والمكملات الغذائية، وتم تطوير «سنترم» أكثر من مرة، على مدار 44 عاماً، إذ تم إطلاقه لأول مرة عام 1978، فكان من الطبيعي أن يكتسب شهرة واسعة وثقة كبيرة في أسواق الدواء المختلفة.

قال الدكتور مهاب جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة فارما أوفرسيز إن استثمارات شركته تتخطى 500 مليون جنيه للأصول الثابتة، وسلاسل الإمداد، والتطور التكنولوجي، موضحًا أنها تضم أكثر من 40 فرعًا، موزعة على كل محافظات الجمهورية.

وأضاف فى حوار خاص لـ«المال»، أن الشركة تضم 5000 موظف، وهى موجودة منذ أكثر من 25 عامًا.

وأكد أن «فارما أوفرسيز» تستهدف نموًا بنسبة %25 خلال العام المقبل، عبر استحداث أدوات التواصل الإلكترونية التى وفرتها الشركة للصيادلة.

وأوضح اهتمام «فارما أوفرسيز» بالتحول الرقمي، فى ظل مميزات التطبيقات التكنولوجية فى التسويق، وتوفير الوقت للعميل والشركة فى آن واحد، لافتًا إلى أنها عملت على ميكنة كل المستندات الداخلية لكل المعاملات التجارية منذ بداية العام.

وكشف عن التعامل مع هيئة الشراء الموحد، من خلال الفاتورة الإلكترونية، إذ ترفع بشكل رقمى على الموقع الخاص بمصلحة الضرائب ووزارة المالية مما يُسهل التعامل مع الأجهزة الحكومية.