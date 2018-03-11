مينا جروب تطرح 3 مشروعات كبرى فى 2018

افتتحت «مينا جروب» مؤخرا، مقرها الجديد بشارع لبنان بالمهندسين، بالتزامن مع انضمام خبير التسويق العقارى، محمد عبد الغنى، لمجلس إدارتها.شغل «عبد الغنى» العديد من المناصب الإدارية العليا بالقطاع، وهو يمتلك خبرات واسعة تمكنه من المشاركة فى دفع الحقيبة الاستثمارية للمجموعة خلا

افتتحت «مينا جروب» مؤخرا، مقرها الجديد بشارع لبنان بالمهندسين، بالتزامن مع انضمام خبير التسويق العقارى، محمد عبد الغنى، لمجلس إدارتها.

شغل «عبد الغنى» العديد من المناصب الإدارية العليا بالقطاع، وهو يمتلك خبرات واسعة تمكنه من المشاركة فى دفع الحقيبة الاستثمارية للمجموعة خلال 2018، والتى تضم سلسلة من المشروعات المتميزة، التى تعد إنطلاقة جديدة وإضافة لرصيد «مينا جروب» بالسوق العقارية، بما يضعها فى مصاف الكيانات الكبرى بالسوق المحلية.

وتضم المجموعة شركة مينا للمقاولات والتجارة، ومينا للتسويق وإدارة المشروعات، ومينا الدولية للتطوير والإدارة، وجلوبال إنفيستمنتس، وبدأت مؤخرا فى تدشين مشروع سيتى سنترل، على مساحة 25000 متر مربع بمنطقة الدقى، باستثمارات 900 مليون جنيه.

وقال عضو مجلس الإدارة، محمد عبد الغنى، أن المشروع يعد أحد أهم الاستثمارات العقارية حاليا بقلب العاصمة، مشيرا إلى أنه يضم وحدات سكنية، وإدارية، وأكبر مول تجارى بالدقى، وهايبر ماركت على مساحة 5000 متر مربع، وفوود كورت، وسينما، بالإضافة إلى جراج 3 طوابق تحت الأرض، يسع 3000 سيارة، مضيفا أن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتنامى على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالمنطقة.

وأوضح أن المشروع يتمتع بسلسلة من الخصائص، كونه يقع عند ملتقى عدة طرق ومحاور رئيسية، بقلب منطقة تتمتع بنشاط الأعمال، وتضم عددا من الخدمات الطبية والترفيهية والتعليمية.

وقال جاسر فوزى طه، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن التوسعات الاستثمارية تستهدف مواكبة النمو المتوقع لقطاع العقارات خلال العام الجارى، موضحا أن المجموعة تستهدف البدء فى أكثر من مشروع خلال 2018، منها سيتى سنترل الدقى، الجارى أعمال الحفر حاليا، ومن المتوقع بدء تسليمه خلال ثلاث سنوات، وكذلك مشروع بالساحل الشمالى على مساحة 52 فدانا، تم الانتهاء من تصميماته، ومن المتوقع طرحه للبيع خلال الربع الثانى، باستثمارات متوقعه 400 مليون جنيه، بالإضافة للمشروعات الجارى دراستها بالعاصمة الإدارية، والتى من المتوقع طرحها للبيع خلال الربع الأخير.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة قامت عبر شركتها التابعة مينا للمقاولات والتجارة، التى تم تأسيسها منذ 40 عاما، بتنفيذ العديد من المشروعات العقارية المتميزة داخل مصر، وتعول عليها المجموعة فى المنافسة بقوة بالسوق المحلية، خلال المرحلة المقبلة.