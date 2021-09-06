«مينا العقارية» مستشارا فنيا لشركة كاسيل للتطوير العمراني

تعاقدت شركة كاسيل للتطوير العمراني، – الشركة الرائدة فى مجال تطوير مشروعات عقارية عالية الجودة -، مع شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، للاستعانة بخبراتها الطويلة، سواء فيما يتعلق باستكمال مشروعاتها الحالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مشروعاتها المستقبلية، في إطار إستراتيجية كاسيل التوسعية خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان مشترك: تقوم شركة مينا بموجب هذا الاتفاق بتقديم الدعم الفني اللازم لجميع أنشطة تطوير مشروعات كاسيل، بدءا من الدراسات المالية التي توضح الأداء المالي والعوائد المتوقعة خلال سنوات عمر المشروع، إضافة إلي إدارة تصميمات المشروع، وإجراء “V. E” خلال مراحل تطوير التصميم، للتأكد من التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع في حدود التكلفة المخططة بدراسة الجدوي.

وشمل الاتفاق، عملية إدارة تنفيذ المشروع، إلي جانب متابعة تكلفة التنفيذ خلال مراحل الإنشاء والتكلفة المتوقعة عند الانتهاء، انتهاء بإعداد ومتابعة خطة التسويق والبيع خلال مراحل عمر المشرع.

وتضمن اتفاق التعاون، متابعة فريق العمل وإدارات الشركة المختلفة سواء المبيعات والتسويق والهندسية والمشتريات، وأيضاً خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع وغيرها، من أجل تحقيق أفضل النتائج.

من جانبه، عبر المهندس فتح الله فوزى عن سعادته بالتعاون مع شركة واعدة مثل شركة كاسيل، بقيادة المطور الشاب أحمد منصور، واصفا إياه، باعتباره أحد المطورين الجدد الذين يتميزون بالطموح، وهو ما يؤهله إلى أن يصل بالشركة إلى مركز ريادي فى وقت قصير.

وأضاف، إن “كاسيل” استطاعت خلال سنوات قليلة، أن تكون من الشركات المتميزة والناجحة التي تحظي بثقة عملائها داخل العاصمة الإدارية، نظراً لقدرتها على تنفيذ مشروعاتها فى التوقيتات المحددة، وبأعلى جودة، من خلال العمل بالتوازى لأول مرة فى جميع مراحل المشروع، وإنهاء 85% من المرحلة الأولى، بحسب البيان.

وتوقع، فوزي، أن تصبح “كاسيل” خلال سنوات قليلة من الشركات الكبري ليس داخل العاصمة فقط وإنما خارجها.

بدوره، عبر أحمد منصور الرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بهذا التعاون قائلاً،” تعد خطوة التعاقد مع شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري متمثلة في شخص المهندس فتح الله فوزي مهمة بالنسبة لكاسيل، فهو يمثل إضافة ومكسباً كبيراً لنا، نظراً لخبراته الطويلة فى مجال التطوير العقارى، والتي تصل إلي 40 عاماً داخل مصر وخارجها.

وأضاف، خاصة وأن تلك الخطوة تأتي بالتزامن مع مرحلة مهمة تقبل عليها الشركة تتمثل في استثمارات ضخمة تعتزم ضخها بالسوق العقارى بمناطق متنوعة، تشمل:

“العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، والساحل الشمالي”، وغيرهم من المناطق الجديدة، خلال الفترة المقبلة، لتحقيق إستراتيجية كاسيل، التي تستهدف تقديم منتج عقاري جديد ومتميز ”

وأشار، البيان، إلى أن المهندس فتح الله فوزي، واحداً من أبرز الخبراء العقاريين بالمنطقة، حيث كانت له الريادة في تطوير المراحل الأولي للعديد من المشروعات العقارية المتميزة بالساحل الشمالي، إلي جانب المجتمعات السكنية المتكاملة بالمدن الجديدة، فترة أوائل التسعينات من خلال القطاع الخاص، إلي جانب خبرة طويلة في تطوير سلسلة من المشروعات المتكاملة خارج مصر كان أبرزها بلبنان والسودان.

جدير بالذكر، أن شركة “كاسيل للتطويرالعمراني” تعمل حالياً علي مشروع “كاسيل لاند مارك” بالعاصمة الإدراية، باستثمارات، قالت الشركة إنها تبلغ، 3.7 مليار جنيه.