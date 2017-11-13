ميناء وملاحة دمياط يبحثان مراعاة التوازن في رسوم السفن

محمود محسن ناقش اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط مع أعضاء مجلس إدارة غرفة ملاحة دمياط برئاسة عبد العظيم الريدى، مراعاة التوازن في رسوم السفن صرح بذلك ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى للهيئة، وفق بيان وأوضح الشيطي، أن الطرفين ناقشا عدة موضوعات تمس أصحاب التراخيص والمتعاملين مع المينا

محمود محسن

ناقش اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط مع أعضاء مجلس إدارة غرفة ملاحة دمياط برئاسة عبد العظيم الريدى، مراعاة التوازن في رسوم السفن

صرح بذلك ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى للهيئة، وفق بيان

وأوضح الشيطي، أن الطرفين ناقشا عدة موضوعات تمس أصحاب التراخيص والمتعاملين مع الميناء، أهمها إعادة تخصيص أماكن مناسبة لأصحاب المكاتب التى سيتم إخلاؤها وكذا نتائج تطبيق القرار 800 .

وطالب رئيس الهيئة بضرورة مساهمة غرفة الملاحة بقدر فعال فى الاتصال والتنسيق مع باقى غرف الملاحة المصرية، لحث التوكيلات الملاحية على مراعاة توازن الرسوم التى تطلبها من السفن مقابل الخدمات بقدر المستطاع

وتابع “بحيث يكون مجموع المطالبات الإجمالية الصادرة من جميع الجهات العاملة بالميناء أقل ما يمكن حفاظاً على إستمرارية السفن والخطوط الملاحية العالمية فى ظل المنافسة القوية فى سوق الملاحة”.

وأكد على إلتزام الهيئة بتوجيه كل جهودها لتطوير الميناء وتنميته مع الإلتزام بمراعاة البعد الإجتماعى والدور المجتمعى المنوط بها .

كما أكد على اهتمام الهيئة بالتشاور الدائم مع الغرفة حال صدور أية قرارات أو تعليمات تمس العمل وأصحاب التراخيص بإعتبار الميناء كياناً واحداً .