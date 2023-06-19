ميناء نويبع البحرى يشهد مغادرة آخر فوج حج برى اليوم

يستعد ميناء نويبع اليوم لمغادرة آخر أفواج

وذلك على متن العبارة آيلة التابعة لشركة الجسر العربي ، وعليها 603 حجاج و20 باص حج وبذلك يصل إجمالى عدد حجاج البر المغادرين لميناء نويبع إلى 4 آلاف حاج و105 باصات حج متجه إلى ميناء العقبة الأردني ومنه إلي الأراضي السعودية ، منذ بدء الموسم بعد توقف أربع سنوات للحج البرى منذ ازمة كورونا.

ويتم تسيير رحلات مكوكية على متن العبارتين آيلة وسينا لنقل الحجاج من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردنى من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردنى لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج ، كما تم التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها لقرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات على أن يتم تفويج الأتوبيسات للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.



وتابع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر من خلال غرفة عمليات تم تجهيزها لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أي مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج وذلك بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لتيسير جميع الإجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ومنها الخدمات الصحية لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة.