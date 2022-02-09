ميناء غرب بورسعيد يستقبل 9 آلاف رأس ماشية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة HAJA AMINA وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 5.7 متر وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء .

كما استقبل الميناء السفينة ATLANTIC ROSE ، وردة الأطلس، التى ترفع علم بالو ويبلغ طولها 136 مترا والغاطس 7.3متر و ذلك لتفريغ 4 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 ومتواجد على الأرصفة 4 ومن المنتظر دخول سفينتين .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .

كما سجل الميناء دخول سفينتي بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .