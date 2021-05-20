ميناء غرب بورسعيد يستقبل 8510 أطنان رخام اليوم



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم الخميس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة REK MAJESTY وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 102 متر بغاطس 7.8 متر وذلك لتفريغ 8510 أطنان رخام بالميناء .



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد علي الارصفة سفينتي حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.



ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .