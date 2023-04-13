ميناء غرب بورسعيد يستقبل 5400 رأس ماشية قادمة من البرازيل

شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً في حركة سفن البضائع العامة اليوم الخميس، واستقبل السفينة ATLANTIC ROSE ” أتلانتيك روز ” القادمة من البرازيل لتفريغ 5400 رأس ماشية حية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى إسبانيا.



كما وصل الميناء السفينة AMIR JOY القادمة من إيطاليا وذلك لتفريغ 8528 طن رخام بالميناء.



فيما تواصلت حركة شحن خام الكلينكر إلى الدول الأفريقية عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، فقد استقبلت السفينة ULTRA COLONSAY القادمة من تركيا لتحميل 51 ألف طن من خام الكلينكر إلى الجابون .

كما استقبلت السفينة SOPHIA Z القادمة من تركيا وذلك لشحن 40 ألف طن أسمنت أبيض معبأ إلى سيراليون.

ويتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .