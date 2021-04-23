نقل وملاحة

ميناء غرب بورسعيد يستقبل 4200 طن رخام

ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة KARAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 94 متراً بغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 4200 طن رخام بالميناء
أماني العزازي 4:54 م, الجمعة, 23 أبريل 21 4:54 م, الجمعة, 23 أبريل 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة KARAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 94 متراً بغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 4200 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن .

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بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفه 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.. كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

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بقلم أماني العزازي

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