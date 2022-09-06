ميناء غرب بورسعيد يستقبل 2805 أطنان رخام

استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة البضائع العامة ZAMZAM التي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 93 مترا بغاطس 5.5 متر وذلك لتفريغ 2805 أطنان رخام .

كما استقبل الميناء السفينة CHEMICAL SAILOR التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 126 مترا والغاطس 7.3 متر وذلك لشحن 9 آلاف طن صودا كاوية من الميناء .

كما أن مينائي شرق وغرب بورسعيد سجلا دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة ، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة وخروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .