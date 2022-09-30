ميناء غرب بورسعيد يستقبل 17 سفينة رورو بإجمالي 26806 سيارات لذوي الهمم حتى سبتمبر الحالي

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة GM ASTRO القادمة من ليبيا وعلى متنها 2133 سيارة لذوى الهمم من ماركات مختلفة، والتى يبلغ طولها 185 مترا بغاطس 7.9 متر وحمولة كلية 48017 طن، حيث غادرت الميناء فور الانتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى كوريا.

وتعد هذه السفينة السابعة عشر من نوعها التى تدخل الميناء خلال هذا العام ليصبح إجمالي السيارات التي استقبلتها الميناء عبر سفن الرورو، نحو 26806 سيارات، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة للميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها؛ تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

ويعد ميناء غرب بورسعيد أبرز الموانئ التى تستقبل السيارات الواردة برسم المنطقة الحرة والتى يتم استيرادها وفقا لقانون بورسعيد الذي يمنح المستوردين ميزة استيراد سيارات المعاقين.