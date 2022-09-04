ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1309 سيارات

استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة HAE SHIN القادمة من ميناء العقبة وعلى متنها 1309 سيارات من ماركات مختلفة، والتى يبلغ طولها 188 أمتار بغاطس 6.9 متر، حيث غادرت الميناء فور الانتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى كوريا.

وتعد هذه السفينة السادسة عشرة من نوعها التى تدخل الميناء خلال هذا العام ليصبح إجمالي السيارات التي استقبلها الميناء من سفن الرورو، نحو 24673 سيارة، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة للميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى كوريا وتخزينها في المخازن المخصصة لها؛ تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وأضاف البيان أن ميناءي شرق وغرب بورسعيد سجلا دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة ، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.