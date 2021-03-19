نقل وملاحة

ميناء غرب بورسعيد يستقبل «فينوس» لشحن 5250 طن صودا كاوية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة" YM VENUS" وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 105 مترات بغاطس 6.3 متر وذلك لشحن 5250 طن صودا كاوية من الميناء. وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت…

أماني العزازي 3:24 م, الجمعة, 19 مارس 21 3:24 م, الجمعة, 19 مارس 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة” YM VENUS” وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 105 مترات بغاطس 6.3 متر وذلك لشحن 5250 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر وصول سفينة، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد علي الأرصفة سفينة ، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .

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بقلم أماني العزازي

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