ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينة الرورو GMT ASTRO وعلى متنها 2118 سيارة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة GMT ASTRO، وعلى متنها 2118 سيارة من ماركات مختلفة، وسوف تغادر السفينة متجهة إلى كوريا لاستكمال رحلتها.

جدير بالذكر أن هذه السفينة تُعدّ العشرين من نوعها التى تدخل الميناء منذ بداية هذا العام، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بدخول السفينة الميناء من قَطْر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها داخل الميناء؛ تمهيدًا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

في هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.