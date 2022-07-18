ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينة الرورو ASTRO بحمولة 974 سيارة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة GMT ASTRO وعلى متنها 974 سيارة من ماركات مختلفة، حيث غادرت السفينة التى يبلغ طولها 185 مترا والغاطس 8.1 متر والعرض 28 مترا الميناء فور الانتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة متجهة إلى كوريا لاستكمال رحلتها التى بدأت من ليبيا.



وكان الميناء قد استقبل منذ يومين سفينة الرورو العملاقة HAE SHIN التى قامت بتفريغ 1766 سيارة بالميناء مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن العملاقة.

الجدير بالذكر أن هذه السفينة تعتبر الثالثة عشرة من نوعها التى تدخل الميناء منذ بداية هذا العام ليصبح إجمالى ما تم تفريغه بالميناء 19146 سيارة، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة الميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها داخل الميناء تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وذكر البيان أن الميناء قد استقبل أيضا السفينة الروسية BALTIYSKIY BEREG التى يبلغ طولها 79 مترا والغاطس 5 أمتار وذلك لتفريغ 2817 رابطة خشب.

وأضاف البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينة.

كما استقبل الميناء سفينتي بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتان.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.