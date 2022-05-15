ميناء غرب بورسعيد يستقبل زمزم لتفريغ 3400 طن رخام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM 1 وجنسيتها سانت كيتس ويبلغ طولها 91 متر والغاطس 5.8 متر وذلك لتفريغ 3400 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.