ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة «JULIA.AK» لتفريغ 4360 رأس ماشية حية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة JULIA .AK التى ترفع علم لبنان ويبلغ طولها 106 أمتار والغاطس 7 أمتار وذلك لتفريغ 4360 رأس ماشية حية.

ويأتى ذلك فى إطار الاستعدادت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث استعدت الهيئة الاقتصادية لاستقبال السفينة بالتعاون مع الجهات المعنية مصلحة الجمارك والطب البيطرى وتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة إلى أماكن التخزين المخصص لها فى أنحاء الجمهورية عبر وسائل النقل.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين. كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتان.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.