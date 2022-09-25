ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة «DIEGO» بحمولة 6100 طن صودا كاوية

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة DIEGO والتى ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 99 متراً بغاطس 6 أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة إلى 4407 أطنان ، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل 6100 طن صودا كاوية.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.