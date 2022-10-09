ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة DARMIK بحمولة 4400 طن صودا كاوية

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل الميناء السفينة DARMIK والتى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 119 متراً بغاطس 6.5 أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة إلى 5006 أطنان ، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل 4400 طن صودا كاوية.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.