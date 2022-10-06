ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة «COSMO»

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل السفينة “COSMO” والتى ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 99 مترا بغاطس 6 أمتار وتصل الحمولة الكلية لها 4425 طنا ، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل 5750 طن صودا كاوية.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيدا لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.