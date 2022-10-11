ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة «ALSU» لشحن 3100 طن صودا كاوية لتركيا

شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل الميناء السفينة Alsu القادمة من ميناء دمياطوالتى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 90 متراً بغاطس 6 أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة 2298 طن ، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل 3100 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى تركيا .

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن إدارة الميناء اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن .

وأشار بأن ذلك يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية

فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.