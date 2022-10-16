ميناء شرم الشيخ يستقبل 6 يخوت سياحية قادمة من أبو ظبى

استقبل ميناء شرم الشيخ – أحد الموانئ التابعة لهيئة موانيء البحر الأحمر – اليوم عدد 6 يخوت سياحية قادمة من أبوظبى وهى اليخوت السياحية Alisund” ، Pearl، M2 ، Blue ، A+” وترفع العلم الإنجليزي.

وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية سياحة اليخوت بالبلاد وتوجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير بتقديم جميع التسهيلات للسفن السياحة واليخوت بالموانئ المصرية.

وتستهدف اليخوت الستة زيارة المعالم السياحية والأثرية والتمتع بالرياضات المائية بمدينة شرم الشيخ، حيث تم بالتنسيق مع أعضاء المجتمع توفير جميع التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات لليخوت السياحية لجذب المزيد من الحركة السياحية وتنمية سياحة اليخوت بموانئ البحر الأحمر.