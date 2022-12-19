ميناء شرق بورسعيد يواصل شحن الملح والكلينكر و«غرب» يستقبل سفن الصب السائل

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة OCTONAUT القادمة من تركيا بحمولة 11570 طنا من مادة الإيثيلين والتي سيتم تفريغها لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال المقامة بجانب رصيف عباس على مساحة 15657 مترا بميناء غرب بورسعيد.



الجدير بالذكر أن هذه السفينة تعتبر الثالثة التى يستقبلها الرصيف بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره حيث استقبل السفينة ORCHID MEDEIRA التى قامت بتفريغ 4028 طنا من مادة الإيثلين بمحطة الصب السائل لشركة نيو هورايزون تانك ، السفينة STOLT ENDURANCE التى قامت بتفريغ 5100 طن من مادة الإيثلين , وسوف تستكمل رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى السعودية.

كما استقبل الميناء السفينة NEZHA القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 4090 طن رخام بالميناء.

وأضاف البيان أن الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطا ملحوظا فى حركة السفن وتصدير البضائع العامة إلى الأسواق الخارجية فقد استقبلت السفينة MEGHNA القادمة من جبل طارق بحمولة 31877 طنا وذلك لشحن 40 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار.

كما استقبل الميناء السفينة BELISLAND القادمة من ميناء الإسكندرية بحمولة 34773 طنا وذلك لشحن 40 ألف طن ملح مغسول إلى غانا حيث يستخدم فى العمليات الصناعية للبتروكيماويات.



كما وصلت الميناء السفينة MIRVARI القادمة من بيروت بحمولة 2265 طنا وذلك لشحن 2800 طن ملح إلى مولدوفا حيث تعتبر دول شرق أوروبا المستورد الأول للملح وذلك لإذابة الجليد فى فصل الشتاء.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن وتسريع عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.