ميناء شرق بورسعيد يواصل تصدير خام الكلنكر لدول أفريقيا



أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، مواصلة تصدير خام الكلنكر إلى الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة.

تعتبر الدول الأفريقية المستورد الأول لخام الكلنكر، فقد استقبلت السفينة ST- CERGUE القادمة من السويس بحمولة كلية بلغت 34314 طنا حيث تتم عمليات الشحن، وتحميل 43 ألف طن من خام الكلنكر وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى توجو .

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM 1 القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 245 بلوك رخام بالميناء .

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين تمهيدا لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.