ميناء شرق بورسعيد يفقد 22 مليون دولار

أمانى العزازىكشفت الإحصاءات الحديثة، لحركة السفن بمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد، خلال 3 أشهر الأخيرة من العام الحالي، عن انخفاض أعداد السفن المترددة على المحطة، وهبوط معدلات تداول الحاويات.وسجلت معدلات تردد السفن على الميناء 397 سفينة، من أبريل وحتى يونيو الماضي، مقارنة بنفس الأشهر من عام 2016

أمانى العزازى

كشفت الإحصاءات الحديثة، لحركة السفن بمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد، خلال 3 أشهر الأخيرة من العام الحالي، عن انخفاض أعداد السفن المترددة على المحطة، وهبوط معدلات تداول الحاويات.

وسجلت معدلات تردد السفن على الميناء 397 سفينة، من أبريل وحتى يونيو الماضي، مقارنة بنفس الأشهر من عام 2016، الذى سجل تردد 438 سفينة فيما انخفض معدل تداول الحاويات الشهرية للمحطة، من 130 حركة تداول إلى 95.

وأشار هانى النادى، مدير العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، إلى أن انخفاض عملاء محطة حاويات شرق بورسعيد، من 14 خطًا ملاحيًا إلى 8 خطوط، لافتا أن المحطه فقدت ما يقرب من 600 ألف حركة تداول بمتوسط 800 – 900 ألف حاوية، منذ رحيل تحالف الأليانس، إلى موانئ اليونان، نتيجة ارتفاع رسوم الموانئ المصرية.

وقال النادى، إنه من المتوقع أن تخسر المحطة خلال العام، قرابة 235 رحلة سنوية، ما يعنى خسارة ما يقرب من 18 إلى 22 مليون دولار، من رسوم الموانئ فقط، دون رسوم 4 % التى تحصل رسوم إضافية على السفن، التى يزيد طولها عن 350 مترًا، وكذلك رسوم المناولة.

وكان مستهدفًا استقبال 235 سفينة العام الجاري، من خدمات التحالف منها 95 سفينة ذاتحمولة 8 آلافحاوية 20 قدمتبلغ رسومها 7 مليون دولار بالإضافة إلى 140 سفينة، ذات حمولة 14.000 حاوية، 20 قدمًا تبلغ رسومها 15.3 مليون دولار بإجمالى ما يقرب من 22 مليون دولار.

يذكر أن إجمالى عدد السفن التى ترسو فى ميناء شرق بورسعيد انخفضت بنسبة %26 عام 2016، مقارنة بعام 2015، الذى سجل تردد 1.916 سفينة، فى حين انخفض فى 2016 إلى 1.735 سفينة، فيما انخفض حجم أعمال الشركة العام الماضى، مقارنة بالمستهدف، وبلغ حجم تداول الحاويات فى 2016، 1.6 مليون حاوية أقل بنسبة %28 من المستهدف وبلغ حجم تداول البضائع الصادر والوارد نسبة 172 ألفًا بانخفاض قدره %46، بسبب انخفاض حجم التجارة العالمية، ورسوم الميناءالإضافية، وصعوبة تجاوزالشاحنات قناة السويس للوصول إلى الميناء.

كما تشير المؤشرات النصف سنويه للعام الحالي، إلى أن المحطة حققت معدلات تداول تقدر بمليون و200 ألف حاوية، بانخفاض قدره 400 ألف حاوية، عما حققته المحطة، فى 2016.

وفى تصريح لـ«للمال»، قال عبد الخالق عياد، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات (المشغل لمحطة حاويات شرق بورسعيد)، إن الإضرابات العمالية فى موانئ إسبانيا، التى وقعت مارس الماضى، حسنت من معدلات تداول الحاويات بالمحطة نسبيا، نتيجة تردد سفن الترانزيت المتعاملة مع الموانئ الإسبانية، على ميناء شرق بورسعيد، حين عاد نشاط التداول لمعدلاته الطبيعية بدءًا من أبريل المنقضى.

وكشف عياد عن أن قناة السويس للحاويات أعدت خطة إستراتيجية لمواجهة انخفاض الأعمال بالمحطة، بعد إعلان تحالف الإليانس الانسحاب من الميناء، أبريل الماضى، بعد صدور قرارات وزارة النقل 488، الخاص بزيادة رسوم خدمات الميناء، الذى طبق فى 1/9/2015 وقانون 800 الخاص بمقابل الانتفاع بتراخيص مزاولة النشاط، الذى طبق فى 1/12/2016.

لافتاً إلى أن الخطة شملت قيام “أيه بى مولر” المساهم الرئيسى فى شركة قناة السويس للحاويات، بنسبة 55 %، بتشجيع عملاءها على استخدام ميناء شرق بورسعيد، وتعظيم أعمالها لتعويض حجم تراجع الخطوط الأخرى المشاركة فى التحالف الملاحى المنسحب لليونان، وانخفاض حركة التجارة العالمية.

يذكر أن 20 % من السفن التى تعبر قناة السويس تابعة لمجموعة ميرسيك.

وأوضح عياد أن الشركة قررت فى نوفمبر 2016 بيع 30 قاطرة، وونشى رصيف و17 مقطورة بإجمالى قيمة دفترية قدرها 17 مليونًا و927 ألفًا و308 دولارات أمريكى، لتخفيض المصروفات التشغيلية، وتنفيذ مشروعات لتطوير كفاءة التشغيل وتطوير معدات ذات قدرة استعابية زائدة عن الحاجة، لبيعها للشركات الشقيقة، فى مجموعة ميرسيك نظرا لعدم الحاجة إليها مرحليًا لإعادة الاستغلال الأمثل لأوناش المحطة ولإستخدام الأمثل لقدرات الأوناش تربيل E (E3 ) لتشغيل سفن E3 بكفاء وتلبية متطلبات العملاء.

يذكر أن إجمالى أصول الشركة بلغ 587 مليون دولار نهاية 2016، بانخفاض متدرج %6 عن عام 2015، كما بلغت حقوق المساهمة 503 دولارات بانخفاض قدره %1.6 مقارنة بعام 2015.