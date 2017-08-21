ميناء شرق بورسعيد يعود للمنافسة بحوض المتوسط

بورسعيد - أمانى العزازى: قال يان بوزا، مدير محطة حاويات شرق بورسعيد، التى تديرها شركة قناة السويس للحاويات، إن القرارات التى اتخذتها وزارة النقل، بالتنسيق مع الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس، قرارات بالغة الأهمية، ومن شأنها إعادة شرق بورسعيد للخريطة التنافسية بين موانئ حوض المتوسط .ولفت إل



بورسعيد – أمانى العزازى:



قال يان بوزا، مدير محطة حاويات شرق بورسعيد، التى تديرها شركة قناة السويس للحاويات، إن القرارات التى اتخذتها وزارة النقل، بالتنسيق مع الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس، قرارات بالغة الأهمية، ومن شأنها إعادة شرق بورسعيد للخريطة التنافسية بين موانئ حوض المتوسط .

ولفت إلى أن المحطة ستتابع مع الحكومة إجراءات تطبيق الحوافز التشجيعية، والقرارات المتعلقة بتحفيز التداول، وجذب التحالفات الملاحية وتقييم أثارها، وتوقع أن تعود سفن الحاويات الضخمة للتعامل مع ميناء شرق بورسعيد.

تأتى تلك التصريحات فى إطار المؤتمر الذى عقدته شركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسي لمحطة حاويات شرق بورسعيد، لإعلان موقفها من حزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا.

