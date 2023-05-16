ميناء شرق بورسعيد يصدر 38500 طن خام كلينكر إلى جمهورية الدومينيكان

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه فى إطار رؤية الهيئة فى فتح أسواق خارجية جديدة لتصدير البضائع عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد فقد استقبل الميناء السفينة SANTA VITORIA القادمة من تركيا وذلك لشحن 38500 طن من خام الكلينكر إلى جمهورية الدومينيكان، مما يعد دليلا على نجاح وتشغيل الأرصفة الجديدة بالميناء وفتح اسواق جديدة وزيادة حركة الصادارات المصرية.

على جانب آخر فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة KATHLEEN القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 38 ماسورة لصالح هيئة قناة السويس.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.