ميناء شرق بورسعيد يشحن 35 ألف طن أسمنت للولايات المتحدة الأمريكية



شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة SCOT STUTTGART القادمة من ميناء دمياط لشحن 6 آلاف طن صودا كاوية ، وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا .

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن مواد البناء إلى الأسواق الخارجية عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة COREWISE OL القادمة من اليونان لتحميل 35 ألف طن أسمنت أبيض معبأ إلى أمريكا .

و تتخذ الهيئه العامه للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذلك عمليات الشحن على الأرصفة .