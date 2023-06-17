ميناء شرق بورسعيد يشحن 109 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الإفريقية وخاصة كوت ديفوار عبر الأرصفة الجديدة للميناء بكمية 109 ألف طن، فقد استقبلت السفينة TRIGON TRADER القادمة من تركيا داخل الميناء لشحن 61 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار .

كما استقبل الميناء السفينة DESERT MOON القادمة من اليونان لشحن 48 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار المستورد الأول للخام من ميناء شرق بورسعيد .

على جانب آخر فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM A القادمة من لبنان وذلك لتفريغ 3400 طن رخام وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا .

وفي هذا الصدد يتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء و عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .