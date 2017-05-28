نقل وملاحة

ميناء شرق بورسعيد يستقبل سفينة الحاويات العملاقة كريستينا

أمانى العزازى استقبل ميناء شرق بورسعيد اليوم سفينة الحاويات العملاقة MSC CRiSTiNA قادمة من إيطاليا  وتعتبر من اكبر السفن الحاويات فى العالم وتبلغ حمولتها الكلية 141635 طنا وطولها 366 مترا والغاطس 14 مترا وجنسيتها ليبريا. ومن المنتظر أن تغادر ميناء شرق بورسعيد اليوم الرابعة عصرا فى طريقها للسع
12:44 م, الأحد, 28 مايو 17 12:44 م, الأحد, 28 مايو 17

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أمانى العزازى

استقبل ميناء شرق بورسعيد اليوم سفينة الحاويات العملاقة MSC CRiSTiNA قادمة من إيطاليا  وتعتبر من اكبر السفن الحاويات فى العالم وتبلغ حمولتها الكلية 141635 طنا وطولها 366 مترا والغاطس 14 مترا وجنسيتها ليبريا.

ومن المنتظر أن تغادر ميناء شرق بورسعيد اليوم الرابعة عصرا فى طريقها للسعودية.
 
وقد قامت موانئ بورسعيد بتسهيل إجراءات دخول وخروج السفينة.

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