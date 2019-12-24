ميناء شرق بورسعيد يستقبل أول سفينة معدات لكوبرى الفردان الجديد (صور)

استقبل صباح اليوم الرصيف الجديد بالجهة الشرقية من ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أول سفينة تحمل معدات ومكونات كوبرى الفردان العائم الجديد للسكة الحديد، الذى سيربط بين شرق وغرب قناة السويس، للعمل على رفع كفاءة الكوبرى القائم حاليا على قناة السويس فى منطقة الفردان بمحافظة الإسماعيلية ، حيث يعد مشروع إنشاء كوبرى الفردان المعدنى الجديد المخصص لعبور القطارات أحد أهم المشروعات لربط شبه جزيرة سيناء بالوادى والدلتا بوسائل انتقالات متعددة ومتنوعة لتنمية هذه المنطقة.

وفى هذا السياق أعلن المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن استقبال الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، هذا النوع من سفن البضائع يعزز من أهمية الميناء وجاهزيته على استقبال أنواع مختلفة من سفن البضائع ، حيث يعد هذا الرصيف أفضل السبل لإيصال معدات ومكونات الكوبرى لموقع التنفيذ لمناسبة الرصيف الجديد فى شرق بورسعيد لاستقبال هذه المعدات بحكم عدة عوامل، بعد ما عملت المنطقة الاقتصادية على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ليحقق هذا الرصيف قيمة مضافة ، مما يجعل الميناء محورياً لإعادة الشحن الدولى وواحداً من أفضل الموانئ فى شرق المتوسط.

وأضاف زكى أنه تم العمل على تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة وعمليات التفريغ على الأرصفة، مما يساهم فى وصول المعدات المستوردة إلى موقع التنفيذ فى أقل وقت، مشيرا إلى أن الهيئة الاقتصادية تعمل على جعل ميناء شرق بورسعيد المنفذ البحرى الرئيسى لاستقبال جميع احتياجات المشروعات الاستراتيجية لتنمية شبه جزيرة سيناء،والمنفذ الأفضل لصادراتها مما يدعم تنافسية الميناء.

وتعد هذه السفينة CS-FLOURICH القادمة من شنغهاى والتى يبلغ طولها 183 م بغاطس 10.3 م ويتصل حمولتها إلى 23 ألف طن بمعدات معدنية تبلغ 3742 الف طن ، توردها الشركة الصينية لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وهى أولى السفن من إجمالى 12 سفينة ستقوم بعملية نقل المعدات تباعا خلال الأشهر المقبلة لتصل للرصيف الجديد بشرق بورسعيد الذى تم تشغيله تجريبياً فى مارس الماضى لعمليات تصدير الملح من سيناء للأسواق الخارجية ،وقام رئيس الجمهورية بافتتاحه رسمياً نوفمبر الماضى ليستقبل مع بداية العام الجديد أولى سفن البضائع العامة .

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع ينفذ من خلال أربع شركات أجنبية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى تنفذ عملية الإنشاء ورفع كفاءة وازدواج كوبرى الفردان العائم للسكة الحديد.