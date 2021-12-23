ميناء شرق بورسعيد يدرس مع الجمارك تأثير التسجيل المسبق للشحنات على الرسائل الواردة

أكد القبطان علي عاصم مدير عام ميناء شرق بورسعيد أن إدارة الميناء تدرس حاليا بالتنسيق مع الجمارك تأثير منظومة الشحن المسبق للشحنات على البضائع الواردة للميناء بالنسبة خلال نوفمبر، مشيرا إلى أن الجمارك تقوم بالتحديث والتيسيير لإجراءات المنظومة الجديدة لضمان نجاحها والتى تستهدف إحكام الرقابة على البضاعة الواردة والقضاء على ظاهرة المستورد الكاحول.

وكشف عاصم خلال لقائه بوفد الغرفة التجارية الألمانيه بمحطة حاويات شرق بورسعيد أن قرار الهيئة الاقتصادية بتداول جميع أنواع البضائع على الرصيف متعدد الأغراض الذي يتم إدارته بمعرفة الهيئة حاليا يمكنه استقبال 28 نوعا من البضائع حتى يكتمل الطلب على أرصفة الحاويات بميناء شرق بورسعيد التى يتم تسويقها حاليا، مشيرا إلى أن رصيف الحاويات الذى تديره شركة قناة السويس للحاويات يتداول 50% من اجمالى ماتتداوله الموانئ المصرية، حيث بلغ 3،7 مليون حاويه العام الماضي من إجمالي 7،5مليون لعموم الموانئ،

وأشار إلى نجاح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى تصدير نصف صادرات مصر من الأسمنت خلال الـ8 شهور الماضية من ميناء شرق بورسعيد.

وقال إن الميناء قادر على تداول أى نوع من أنواع البضائع، وفقا للمعايير التى وضعتها وزارة البيئة، وكذلك المعايير العالمية الخاصة بالموانئ الخضراء، لافتا إلى وجود أجهزة لقياس الانبعاثات بالميناء حتى نلتزم بالمعايير البيئية العالمية بغرض الانضمام لمنظمة الموانئ الأوروبية.

وأضاف أن جذب الاستثمار الأجنبي يرتبط بتطبيق الميناء للمعايير البيئية العالمية واعتماده كميناء أخضر سواء فى تدوير المخلفات أو استخدام وسائل نقل نظيفة أو تقديمه حوافز بيئية لشركات الاستثمار بالميناء. مدير ميناء شرق بورسعيد يلتقى بوفد الغرفه الالمانيه

وكشف عاصم عن قرب تشغيل كوبري السلام بالتزامن مع خط سكة حديد الفردان الجاري تنفيذه حاليا، يتم إضافتها لـ 16بديلا و6 أنفاق للنقل متعدد الوسائط والتى من شأنها رفع تنافسيه الميناء، وتقليل التكلفة اللوجستية للمنتجات التى يتم تصديرها من شرق بورسعيد، وقال إن الميناء تصدر الموانئ المصرية من حيث زمن الإفراج الجمركى عن الوارد حيث انخفض بنسبة 43 % بنهاية 30يونيو 2021.