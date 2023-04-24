ميناء شرق بورسعيد يحقق 7% ارتفاعا في تداول حاويات الترانزيت خلال 2022

ارتفعت أعداد الحاويات المتداولة بميناء شرق بورسعيد بنظام الترانزيت في عام 2022، بنسبة 7% عن عام 2021. وتقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستكمال أعمال التطوير بمنطقة ميناء شرق بورسعيد، والتي شملت تحسين التربة للمنطقة الصناعية بمساحة 20 مليون م2، وشبكة الطرق بإجمالي (64.4 كم)، وشبكات المرافق، و(4) محطات رفع ومحطة معالجة، وشبكات الكهرباء ومحطة محولات وشبكة الاتصالات، والخط الناقل ورافع المياه وخزانات التكديس، وشبكة الغاز الطبيعي، واستكمال المنظومة الإلكترونية، وأعمال ساحة (6,7) متعددة الأغراض، وأعمال ساحة الرورو.



وذلك بحسب بيان أصدرته الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، اليوم، فى إطار تقرير مجمع عن موقف مشروعاتها بالموانى التابعة لها، فى إطار احتفالاتها بعيد تحرير سيناء.

وأكدت أنه تم تنفيذ 5 كم جديدة من الأرصفة بالميناء، وتم التعاقد على تشغيلها بالكامل، كما جارٍ التفاوض مع مجموعة موانئ أبو ظبي لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم، كما يتم التفاوض على إنشاء منطقة لوجيستية.

تم توقيع عقد “تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصـيانة” محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بين كل من تحالف (سكاي للاستثمار وريلاينس لوجستك)، باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 65 مليون دولار، وجارٍ إجراءات اعتماد العقد لدى مجلس الوزراء والنواب.

تم توقيع عقد مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات لإنشاء محطة تداول رقم 2 بميناء شرق بورسعيد بطول 955 م، وساحة 500 ألف م2 باستثمارات تراكمية نحو 500 مليون دولار، وجارٍ إجراءات اعتماد العقد لدى مجلس النواب ومجلس الوزراء.

تم التعاقد على إقامة مشـروع لوجيستي متكامل (محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة) بمنطقة شرق بورسعيد،

والذي تقدم به تحالف رووتس-روزا جرينز باستثمارات تراكمية 2.25 مليار جنيه على مساحة 250 ألف متر مربع بطول رصيف 500 متر على أن تكون مساحة المنطقة اللوجيستية 400 ألف متر مربع بتكلفة 220 مليون جنيه للمرحلة الأولى، ويتم العمل على تحسين التربة لساحات التداول الخاصة بالمشروع.

وجارٍ الانتهاء من أعمال الإنشاءات برصيف الرورو (محطة قناة السويس لتداول السيارات- SCAT) لبدء تنفيذ مرحلة التشغيل، النصف الثاني من العام الحالي.

ارتفاع مؤشرات تداول الحاويات والصب الجاف بشرق بورسعيد

وسجلت حركة التداول بميناء شرق بورسعيد لعام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال عام 2022، عدد 1516 سفينة متنوعة، بطاقة محققة بلغت 40,191,524 طن، وعدد حاويات 3,538,610 مليون حاوية مكافئة،

وبلغ إجمالي الكميات المتداولة من الصب الجاف، خلال عام 2022، ما يزيد عن 5.5 مليون طن، بزيادة قدرها 125% عن عام 2021، كما بلغ إجمالي الكميات المتداولة من البضائع العامة خلال عام 2022 ما يزيد عن 510 آلاف طن، بزيادة قدرها 86% عن عام 2021.

وحقق الميناء نموًّا ملحوظًا في الأسواق المتعاملة مع الميناء خلال عام 2022 في (غانا- كوت ديفوار- الكاميرون- الولايات المتحدة الأمريكية- الجابون).

وذكرت أن أكثر الدول تعاملًا مع الميناء في تداول الأسمنت المعبأ خلال 2022 هي (غانا- الولايات المتحدة الأمريكية- سيراليون)،

وأكثر الدول تعاملًا مع الميناء في تداول الملح خلال 2022 هي (الولايات المتحدة الأمريكية- مونتينيجرو- ليتوانيا- رومانيا- كرواتيا)،

وأكثر الدول تعاملًا مع الميناء في تداول الكلينكر خلال 2022 هي (غانا- كوت ديفوار- الكاميرون- الجابون- غينيا)