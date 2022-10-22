ميناء شرق بورسعيد الجديدة ينتهي من شحن 60 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار

أعلن المكتب الاعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطًا ملحوظًا فى حركة سفن البضائع العامة، فقد استقبلت السفينة NKR ALICE القادمة من بلغاريا، والتى ترفع علم ليبريا، حيث يبلغ طولها 199 مترًا، وغاطس 9.1 متر، والحمولة الكلية 34511 طنًّا؛ وذلك لشحن 60 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار للمرة الثالثة خلال أيام.

كما استقبل الميناء السفينة SAGITTARIUS القادمة من ميناء الإسكندرية، والتى ترفع علم جزر مارشال، حيث يبلغ طولها 169 مترًا، والغاطس 5.3 متر، وذلك لشحن 27 ألف طن ملح إلى لاتفيا.

وذكر البيان أن الميناء انتهى من شحن السفينة MARIAM .M القادمة من ميناء الإسكندرية، والتى ترفع علم توجو، بحمولة 8400 طن ملح إلى كرواتيا.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن تمهيدًا لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن البضائع العامة، والذي يأتى انعكاسًا للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.