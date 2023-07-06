ميناء سفاجا يشهد تصدير 44 ألف طن فوسفات إلي أندونيسيا اليوم

اعلن المركز الإعلامي ل

أن ميناء سفاجا اليوم الخميس لمغادرة السفينة HELIAN STAR وعلي متنها 44000 طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا .

وتابع أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 193 شاحنة و 491 سيارة ،ووصول وسفر 2400 راكب بموانيها.

وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 109 شاحنة و 465 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 46500 طن بضائع ، 84 شاحنة و 26 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 600 طن بضائع و 110 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة .

كما يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 427 سيارة بوزن 850 طن ومغادرة السفينة KALINA .