ميناء سفاجا يستقبل 740 راكبا

نادية سلامأعلن المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، ملاك يوسف، عن أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي مسرة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 740 راكبا و120 شاحنة بضائع و21 شاحنة عفش ركاب و40 سيارة.فيما شهد الميناء بالأمس استقبال 4 سفن وهى عمان ، محبة ، الحرية ، ايجبشيان

نادية سلام

أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، ملاك يوسف، عن أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي مسرة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 740 راكبا و120 شاحنة بضائع و21 شاحنة عفش ركاب و40 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال 4 سفن وهى عمان ، محبة ، الحرية ، ايجبشيان ديجنتى وعلى متنهم 857 راكب و64 شاحنة بضائع و12 شاحنة عفش ركاب و 3 سيارة وغادرت 3 سفن أخرى وهى مسرة ، نما اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 102 راكب و111 شاحنة و12 سيارة.

على جانب آخر ، استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 534 راكب و 73 سيارة ، بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 10 راكب و5 سيارة .

وفى نفس السياق ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1009 راكب منهم 85 معتمر وتداول 121 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 411 راكب و 28 براد و 4 تريلا و13 سيارة ، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 180 راكب منهم 38 معتمر و 1 باص عمرة و28 براد و14 تريلا و 165 طرد بضاعة عامة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 282 راكب و9 براد و 2 تريلا و 7 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 136 راكب منهم 47 معتمر و1 باص عمرة و 26 براد و 10 تريلات.